Oltre 12 milioni per il lago. Via ai progetti dei territori: "È un grande risultato"

Oltre 12 milioni di euro per il Trasimeno arrivano dalle risorse per le aree interne. Come fu per l’Iti Trasimeno (i cui risultati sono oggi tangibili nelle diverse opere realizzate negli otto comuni del Lago) adesso i vari territori presenteranno le schede dei progetti che intendono realizzare attraverso i fondi "riservati" dalle linee di finanziamento provenienti dall’Europa, tramite il Fesr e l’ Fse, e dal fondo nazionale Cipess.

Nella scorsa seduta di Giunta dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, i sindaci hanno approvato il documento generale e tutte le schede degli interventi della Snai Trasimeno (appunto la strategia nazionale per le aree interne).

L’ingente somma è assegnata al Trasimeno dalla Regione Umbria (soggetto intermedio attuatore della strategia) per interventi strutturali e nuovi servizi. Lo ha annunciato il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, "personalmente ritengo che per il Trasimeno e per il comune di Panicale si tratti di un grande risultato. Ecco cosa realizzeremo nel nostro territorio (Panicale, Valnestore, Trasimeno) con queste importanti risorse: con 1 milione di cofinanziamento, il palazzetto dello sport nell’area adiacente alle nuove scuole medie in località Colonnetta; Con circa 1 milione, i laboratori e il corso Its Academy nel plesso laboratori della nuova scuola media. Si tratta del corso biennale di alta specializzazione professionale rivolto ai neodiplomati. Per tale motivo in questa strategia abbiamo anche puntato su laboratori propedeutici da fare negli istituti superiori del Trasimeno (Castiglione del Lago, Città della Pieve e Magione). La riqualificazione della sala convegni San Sebastiano, per 200.000 euro, per le attività di formazione del personale socio-sanitario; Con circa 1 milione il Trasimeno realizzerà il primo piano di mobilità dei comuni del Trasimeno e le nuove corse di trasporto pubblico per il collegamento tra gli 8 comuni e le direttrici principali (Chiusi, Terontola e, con l’Hub Metrobus/BRT di Tavernelle, Perugia). Parco tematico nell’area ex miniera di Pietrafitta, con 200.000 euro per ConsenergiaGreen". La strategia Snai dovrà essere realizzata entro il 2028. "Non tutte le azioni erano finanziabili – specifica il sindaco di Panicale - Le misure e i codici di intervento, che definiscono quali azioni si possono fare, sono state decise nei programmi operativi tra Europa, Governo e Regioni. Nei prossimi giorni organizzeremo un’iniziativa pubblica per presentare tutto il piano".