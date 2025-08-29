Il bluff di Putin

Cronaca

CronacaNovità all’Umbria Green. C’è “La forma dell’acqua”
29 ago 2025
SOFIA COLETTI
Cronaca
  4. Novità all’Umbria Green. C’è “La forma dell’acqua”

Da domani incontri con dieci grandi scrittrici a Colfiorito, Annifo e Bevagna

Dieci grandi scrittrici italiane protagoniste in Umbria: nasce “La forma dell’acqua”, il nuovo format culturale dell’Umbria Green Festival che da domani a lunedì 8 settembre terrà banco tra Colfiorito, Annifo e Bevagna.

Si tratta di una rassegna di incontri letterari che mette al centro il pensiero femminile, il territorio e il futuro coinvolgendo dieci tra le più importanti scrittrici contemporanee: Viola Ardone, Antonella Lattanzi, Donatella Di Pietrantonio, Romana Petri, Giulia Blasi, Giulia Siviero, Silvia Bre, Vanessa Roghi, Paola Caridi e Lucia Tancredi.

A curare il progetto è Loredana Lipperini (nella foto), giornalista, scrittrice e voce storica della cultura italiana: "È un esperimento di approfondimento su come le scrittrici vedono e raccontano il mondo – spiega –. Un percorso che intreccia scrittura, pensiero critico e paesaggio". Questo il programma. Si parte domani alle 16.30 alla Biblioteca di Annifo con Romana Petri nell’incontro “Flannery e le altre: le scrittrici geniali“ mentre alle 19 alla palude del parco di Colfiorito è attesa Donatella di Pietrantonio con “Lucciole, fiumi, montagne“. Domenica, alla Biblioteca di Annifo c’è Giulia Siviero, a Colfiorito Paola Caridi con “Elegia per Gaza“. Si riparte il 5 settembre a Bevagna: alle 18.30 al teatro Torti Trinci Viola Ardone parla di “Tre storie del Novecento“, sabato 6 sono attese Giulia Blasi alla Biblioteca di Annifo e alle 19 alla Basilica di Plestia Lucia Tancredi. Domenica 7 alla Biblioteca di Annifo c’è Silvia Bre mentre a Colfiorito Antonella Lattanzi per finire l’8 settembre ad Annifo con Vanessa Roghi. "Vogliamo dare voce a scrittrici capaci di aprire nuovi sguardi su temi cruciali, creando spazi di ascolto e confronto in luoghi dove natura, cultura e comunità si incontrano" dichiara Daniele Zepparelli, direttore artistico del Green Festival.

