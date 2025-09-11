Nonni bussola Spiragli dall’ospedale : "Contributo prezioso, sarà ripristinato"

La protesta di Ada Umbria (Associazione Diritti Anziani) e della Uilp Umbria per la soppressione dell’attività di accoglienza, informazione e orientamento ai cittadini, fornita insieme ad Auser e Anteas fino al 31 agosto, conconvenzione al Cup dell’Ospedale ha sortito un primo risultato. " Il nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Antonio D’Urso – riportano il presidente di Ada Umbria, Luciano Taborchi e la segretaria generale UilP Umbria, Elisa Leonardi - ha convocato le tre associazioni di volontariato e ha riconosciuto l’importanza e l’utilità del servizio di informazione che i volontari hanno garantito finora nei pressi del Cup. D’Urso ha promesso di valutare il ripristino di un’attività informativa e di aiuto alle persone, rinviando gli approfondimenti del caso ad una prossima riunione operativa con le tre associazioni riguardante anche gli aspetti amministrativi e burocratici. Sindacati e associazioni di volontariato - proseguono Taburchi e Leonardi - hanno da sempre proposto e sostenuto queste tipologie di collaborazione con le istituzioni pubbliche, che rientrano tra le attività previste dalla nuova disciplina del Terzo Settore, riconosciute e valorizzate nei piani socio-sanitari regionali e che fanno parte a pieno titolo delle strategie per l’invecchiamento attivo". In attesa del nuovo incontro preannunciato, che ci attendiamo rapido e proficuo in ordine all’attivazione e modalità di gestione del servizio, Ada e Uilp continueranno a mantenere, con le modalità e termini comunicati all’Azienda ospedaliera, il presidio di informazione fornito in maniera autonoma e gratuita dai volontari di Ada Umbria quale contributo del volontariato al diritto dei cittadini a servizi di qualità.

Silvia Angelici