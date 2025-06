Chirurgia laparoscopica. Nuovi strumenti in dono

Alcuni strumenti dedicati alla chirurgia laparoscopica sono stati donati al reparto di Chirurgia dell’ospedale della Media Valle del Tevere dall’Associazione degli ex dipendenti e amici della Banca Popolare di Todi. Si tratta, in particolare, di una pinza da presa, una pinzetta bipolare, un’impugnatura elettrodo, un elettrodo monopolare poliuso ed un cavo bipolare, per un valore complessivo di circa 3mila euro. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri alla presenza di Ottavio Alessandro Nicastro, direttore sanitario Usl Umbria 1, Giuseppe Vallesi, direttore medico del Presidio ospedaliero di Pantalla, e di Francesco Guiggi, responsabile del reparto di Chirurgia dell’ospedale. Per l’Associazione erano presenti il presidente Luciano Sciaramenti, il segretario Enzo Antonini ed alcuni soci. "La nostra attenzione verso il servizio ospedaliero locale – ha spiegato Luciano Sciaramenti – è sempre stata costante. Già nel 1982, in occasione del centenario dell’ex Banca Popolare di Todi, fu donata un’ambulanza al nosocomio, testimonianza concreta del nostro impegno verso la comunità. In linea con quello spirito e a seguito di una segnalazione ricevuta da un nostro socio, il Consiglio direttivo ha deliberato di destinare la nostra donazione annuale al reparto di Chirurgia, con l’intento di sostenere un ambito fondamentale per la salute dei cittadini". "Questo gesto di grande sensibilità verso la salute pubblica – aggiunge il dottor Nicastro – rappresenta un contributo concreto al miglioramento della qualità delle cure e all’innovazione tecnologica del nostro reparto".

s.f.