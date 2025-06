"Vigilantes e polizia in ospedale"

Insorgono i sindacati in merito alla recente aggressione nei confronti degli operatori del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Battista, episodio riportato da La Nazione. Le prese di posizione arrivano da Uil Fpl e Fp Cgil che "nell’esprimere solidarietà al personale del pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, vittima di nuovo di un’aggressione" rinnova l’appello alla direzione dell’ospedale, affinché si intervenga quanto prima per far fronte a tutte le criticità del nosocomio, più volte evidenziate dalle organizzazioni sindacali, sul fronte della sicurezza. E’necessario un cambio di passo e il ripristino della presenza h24 di un vigilantes tuona la Uil.

"Occorre ribadire – spiega la Uil Fpl - che gli operatori sanitari non possono essere vittima di aggressioni perché agiscono già, purtroppo, al limite delle proprie possibilità, sempre sotto organico e seguendo alla lettera procedure che impongono iter da seguire e burocrazia. Sul fronte della sicurezza, l’ospedale presenta un problema di costruzione: ha accessi ovunque, reparti insicuri senza nessun controllo all’ingresso. Ricordiamo i problemi di sicurezza negli spogliatoi, la direzione deve prendersi carico di questa emergenza ed intervenire, prima che episodi del genere possano avere esiti infausti".

"Non è la prima volta che al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno accadono episodi che – sostiene la Fp Cgil – la direzione Usl 2 continua ad ignorare. Dobbiamo essere consapevoli, come lavoratori della sanità, che le aggressioni sono frutto di una gestione della sanità fallimentare dettata da logiche di mercato che hanno trasformato la salute in merce. Lavoriamo in un servizio sanitario sempre più smantellato depotenziato, saturo e lontano dai pazienti. La carenza cronica di personale – prosegue la Cgil – ha come diretta conseguenza turni massacranti e compromissione della qualità delle cure che mettono a rischio la salute di noi stessi lavoratori. Per proteggere gli operatori dalle aggressioni ribadiamo la necessità il ripristino del posto fisso di polizia h24 in loco per facilitare interventi tempestivi".

C.Lu.