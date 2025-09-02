Nel nome di Davide Piampiano. Il dono del “suo“ comitato. Un defibrillatore per Assisi

Il “Comitato Davide Piampiano“ ha donato ad Assisi un defibrillatore che è stato collocato in piazza del Vescovado, davanti a Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione uno dei luoghi più visitati per la presenza della tomba del Beato Carlo Acutis che, domenica prossima sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV. Un dono nel segno di Davide, prematuramente e tragicamente scomparso durante una battuta di caccia l’11 gennaio del 2023: il Comitato che porta il suo nome continua così la sua attività e le sue iniziative in favore degli altri, dei giovani, della città.

L’inaugurazione e presentazione del defibrillatore è avvenuta ieri mattina alla presenza dei familiari di Davide Piampiano, a cominciare dal padre Antonello, dalla mamma Catia, dalla sorella Valeria - dei rappresentanti dell’amministrazione comunale con in testa il sindaco Valter Stoppini, dei partecipanti all’edizione 2025 del pellegrinaggio da Assisi a Gubbio lungo la Via di Francesco, con la presenza anche di don Giovanni Zampa, vicario della Diocesi di Assisi, di monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, di Enrico Bacoccoli, sindaco di Valfabbrica.

"Profonda gratitudine alla famiglia Piampiano per questo dono così importante a servizio di tutta la comunità, utile a fare memoria di Davide e a salvare vite", così il sindaco Stoppini. "Davide amava tanto Assisi, era pieno di vita, con tante ambizioni, ma allo stesso tempo sensibile e sempre pronto ad aiutare il prossimo – ha spiegato Antonello Piampiano, padre di Davide - Abbiamo pensato di donare questo defibrillatore in suo ricordo, a servizio dei cittadini e dei tanti visitatori che si radunano in questo luogo della città".