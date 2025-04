Lo chef mostra le 14 multe prese: “In Valnerina? Occhio agli autovelox”

Terni, 20 aprile 2025 – Ha fatto del sorriso una ragione di vita. Affronta i problemi con ironia, cercando di trovare uno spunto positivo ovunque. Lo chef Umberto Trotti, noto sui social per il suo motto “andiamo all’assaggio“, affronta con sense of humor anche le quattordici multe prese per aver superato i limiti di velocità in Valnerina, dove il Comune di Terni ha posizionato due autovelox.

Chef Umberto (che era sulla Costa Concordia in viaggio di nozze con la moglie e i due figli piccolissimi e che ha affrontato il Covid quando faceva più paura) si dice prontissimo a pagare quello che deve: delle multe, sorridendo, fa un ventaglio, tutte verde (il colore degli atti giudiziari) e decisamente costoso. Ma, soprattutto, mette al servizio degli altri la sua esperienza, facendo due raccomandazioni ai clienti del suo ristorante (che si trova proprio in Valnerina, dopo Ferentillo) e a tutti i ternani.

“Innanzitutto andate piano, perché la sicurezza quando si circola in strada è la cosa più importante. Ci possiamo trovare di fronte una bicicletta, un autobus, un bambino: dobbiamo andare a una velocità moderata, sempre adeguata al tratto di strada che stiamo percorrendo e che ci permetta di reagire con tranquillità. E poi, restare nei limiti di velocità ci assicura di non prendere multe, cosa decisamente positiva per i nostri portafogli e per non avvelenarci le giornate, magari proprio dopo un pranzo in Valnerina”. “Vicino alla Cascata delle Marmore – dice ancora chef Umberto – ci sono due autovelox: fanno multe anche se vai a 55 chilometri orari, anche a dieci metri di distanza. Fate attenzione, per la sicurezza e per le tasche”.