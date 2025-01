Oltre 23mila multe dagli autovelox. Quasi 40mila le contravvenzioni

"Questa non è più la città dove non succede nulla". Sono le parole della comandante della polizia municipale, Alessandra Pirro, che ieri mattina ha celebrato il giorno del patrono dei vigili urbani, San Sebastiano, con una conferenza alla presenza del sindaco Andrea Sisti e del nuovo assessore alla polizia municipale Federico Cesaretti, stilando il bilancio delle attività del 2024.

Il dato che balza immediatamente all’occhio è quello relativo alle contravvenzioni elevate per eccesso di velocità per mezzo dei rilevatori elettronici che sono posizionati sulla Flaminia. Il Comune ha elevato 23.338 multe di cui 12.602 con il nuovo autovelox posto all’uscita della due corsie Foligno-Spoleto (attivo solo a fasce orarie), 9.241 con il rilevatore elettronico dello svincolo nord, 1.142 con l’autovelox della Somma e 353 con il dispositivo mobile. In tutto i verbali elevati nel 2024 sono stati 39.430.

Altro dato di particolare rilevanza è quello relativo ai punti decurtati dalle patenti che ammontano a 7.780 e con le nuove disposizioni del codice della strada questo dato è destinato ad aumentare ulteriormente. Non meno rilevante però è il dato relativo ai pagamenti delle contravvenzioni, perché il 30% dei verbali di accertamento non viene pagato ed il Comune è comunque costretto ad avviare le pratiche per il recupero del credito.

La polizia municipale non è soltanto multe, ma anche sicurezza, controlli e servizi al cittadino. Sul fronte della sicurezza ad esempio la capitano Pirro ha annunciato l’imminente entrata in funzione del sistema di videosorveglianza. Già dai primi di febbraio, completate le pratiche per l’autorizzazione privacy, tornerà attivo il sistema del centro storico dotato di nuovissime telecamere. Il secondo stralcio invece dovrebbe entrare in funzione prima dell’inizio dell’estate.

Gli agenti della municipale durante l’estate hanno anche effettuato controlli per il rispetto delle disposizione “antimovida“ con 15 attività controllate (due verbali) e due giovani minorenni segnalati. I verbali di violazione di norme in materia di turismo sono stati 31, mentre quelli relativi alla violazione del regolamento per lo smaltimento di rifiuti, elevati anche grazie ai controlli attivati con la Vus, sono stati 142.

Sul fronte personale sono in arrivo due nuovi agenti che vanno a coprire due dei quattro posti vacanti. Entro breve quindi in vigili urbani in servizio diventeranno 37 su 39 previsti dalla pianta organica.