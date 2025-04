Ansa del Tevere, verso il nuovo parco. Novità per San Florido e Villa Montesca

Imminente la progettazione del nuovo parco Ansa del Tevere, poi per il futuro Città di Castello avrà (già all’interno della programmazione) risorse per Villa Montesca (2 milioni di euro) e per l’ospedale San Florido (12 milioni di euro oltre a 3 provenienti dai fondi del sisma). Intanto ieri mattina il vice presidente della Regione Umbria Tommaso Bori ha illustrato il progetto, recentemente approvato, di riqualificazione del parco Ansa. Nel programma “Well living - Città di Castello Agenda Urbana 2021-2027“ ci sono 6 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione sostenibile che riguarda diversi luoghi: al teatro all’aperto e al parco Langer destinati oltre 3 milioni di euro, prevista poi la realizzazione di una rete di mobilità lenta attraverso la creazione di piste ciclabili per sette chilometri (un milione di euro) e l’implementazione di un sistema digitale di monitoraggio urbano, (600mila euro). Ulteriori interventi riguarderanno il “Parco Agricolo dell’Ansa del Tevere“ con la creazione di un’area naturalistica destinata all’agrobiodiversità e iniziative di inclusione sociale per un investimento superiore ai 400mila euro. In questo pacchetto di interventi anche 300mila euro destinati agli spazi intorno alle mura e 150 per il parcheggio Ferri.

Di questo si è parlato ieri mattina in Comune nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Luca Secondi, degli assessori Giuseppe Bernicchi, Letizia Guerri e Benedetta Calagreti e del vicepresidente della Regione con delega ai fondi comunitari Bori, presente in città anche per alcuni sopralluoghi nelle zone interessate dagli interventi (svolti insieme alla consigliera Letizia Michelini). "L’iter amministrativo – ha detto Tommaso Bori – prevede ora il recepimento delle prescrizioni tecniche, quindi ci sarà la validazione definitiva da parte della giunta regionale. L’attuazione del programma rappresenta un’opportunità concreta per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo a rendere Città di Castello un modello di sostenibilità urbana e innovazione sociale".

Proprio sul fronte delle politiche sociali saranno attivate iniziative per la promozione dell’inclusione lavorativa, il supporto alle famiglie e il rafforzamento del welfare, con azioni per un totale di 650mila euro. "La sfida che Agenda urbana ci pone di fronte è quella di territori in grado di orientare un cambiamento reale, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità", ha concluso Bori.