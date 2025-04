Bulagaio, lavori finiti: "Ma ne serviranno altri"

Si sono conclusi ieri i lavori di pulizia delle mura e della scarpata in via del Bulagaio. Per questo l’assessore Francesco Zuccherini annuncia la riapertura della strada alla normale circolazione in direzione dell’arco del Bulagaio a partire dalla giornata odierna. Ciò con esclusione di alcune ore della mattinata, dalle 9.30 in poi, per consentire il posizionamento, al posto dell’attuale recinzione mobile, dei new jersey per garantire una maggiore sicurezza ai fruitori della strada.

"Le opere di pulizia – spiega Zuccherini – sono servite per verificare le criticità presenti nella parte superiore del muro che ha evidenziato negli anni passati delle fragilità, a causa delle quali da circa 10 anni si è resa necessaria l’interdizione di un tratto della viabilità. La pulizia ha confermato l’esistenza di una situazione abbastanza delicata dell’area; per questo motivo sarà necessario effettuare ulteriori e più approfonditi rilievi determinanti per capire l’entità dei danni presenti sul muro e sulla scarpata. Ciò ci permetterà di portare avanti le opportune progettualità per l’intervento che consentirà di risolvere definitivamente il problema e riaprire, di conseguenza, l’intera carreggiata alla normale circolazione".