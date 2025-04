Aeroporto Inaugurata la stagione estiva. Ampliato il parcheggio e più collegamenti

Con il varo della stagione estiva sono termintai anche i lavori di ampliamento del parcheggio “P1“ dell’aeroporto. "L’intervento - siega la Sase, la società di gestione dello scalo umbro - si è reso necessario a seguito dell’incremento dei voli programmati sul San Francesco d’Assisi che anche nel 2025 vedono un’offerta potenziata con numerose nuove frequenze. Sono 90 i nuovi stalli realizzati, che portano la capienza del P1 a 165 posti auto e il totale dei parcheggi disponibili presso lo scalo a 785. Un dato significativo, se si considera che fino a quattro anni fa l’aeroporto disponeva di due soli parcheggi per circa 400 posti, mentre oggi – a fronte di un traffico passeggeri quasi triplicato – le aree di sosta sono salite a sei".

Servizio navette: Per facilitare gli spostamenti da e per l’aeroporto, grazie al nuovo accordo tra Regione Umbria e Busitalia è stato inoltre potenziato il servizio “Airlink”, l’autobus che collega Perugia e Assisi al “San Francesco d’Assisi”. Il servizio, già attivo, garantisce fino a 32 corse giornaliere (andata e ritorno), per un totale di 216 settimanali. Il nuovo orario prevede corse sincronizzate con gli arrivi e le partenze dei voli (garantito il collegamento per l’ultimo volo fino alle 22).

Voli estivi: tutte le rotte Ryanair sono già operative, ad eccezione del collegamento da/per Brindisi, che sarà attivo dal prossimo 3 giugno. Già avviati i voli Transavia da/per Rotterdam, mentre British Airways riprenderà il collegamento con Londra Heathrow a partire da sabato 3 maggio. Con la stagione estiva Wizz air incrementa i collegamenti da/per Tirana, mentre dal 7 giugno prenderanno il via i voli Hello Fly da/per Lampedusa e Pantelleria. Dal 14 giugno riprenderanno anche i collegamenti Aeroitalia con Olbia e Lamezia Terme.