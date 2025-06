Choc in piscina: abusato a 15 anni. Caccia all’uomo, indagini serrate

Perugia, 16 giugno 2025 – Proseguono le indagini della squadra mobile per individuare il presunto responsabile della violenza sessuale denunciata da un 15enne. Violenza che si sarebbe consumata negli spogliatoi della piscina Fortebraccio di Perugia, nel tardo pomeriggio di venerdì.

Il sospettato sarebbe un uomo sulla cinquantina di cui gli investigatori avrebbero in mano una sommaria descrizione a cui, però, non corrisponderebbe ancora un nome. Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica è al momento contro ignoti, ma gli accertamenti procedono rapidi, per quanto nello stretto riserbo.

La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto sportivo e quelli della zona nella possibilità di individuare quel personaggio sospetto che, alcuni testimoni, sostengono di aver visto aggirarsi per la piscina anche il giorno prima dell’accaduto. Un apparentemente normale cliente che, mentre scattava l’allarme, sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce. Allarme scattato, a quanto si apprende, quando la presunta vittima è tornata dagli spogliatoi per raggiungere il gruppo di amici con cui era insieme e avrebbe raccontato loro della violenza subita negli spogliatoi. Un momento concitato subito intercettato anche da un addetto della piscina che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il 15enne è stato anche visitato sul posto dal personale del 118 e, quindi, accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti medici. Nei prossimi giorni dovrebbe essere sentito in Procura per fissare gli attimi dell’incubo che ha denunciato di aver subito da uno sconosciuto sulle cui tracce c’è la squadra mobile, con l’intento di chiudere il cerchio nel più breve tempo possibile.

Elementi potrebbero essere forniti anche dai rilievi effettuati dalla polizia scientifica negli spogliatoi della struttura. Spogliatoi che sono anche il passaggio per accedere alle vasche, un luogo piuttosto frequentato. Possibile che qualcuno possa essere stato testimone di quanto accaduto.

Le indagini, come detto, procedono in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici che potrebbero aiutare a fissare in maniera più definita una vicenda che ha destato particolare preoccupazione e che viene ricostruita, tassello dopo tassello sulla scorta degli esiti delle indagini e dei dettagli riferiti.