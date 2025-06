In ‘trasferta’ per uccidere la ex, da Passignano a Tolentino. “Piano premeditato”

Passignano sul Trasimeno, 16 giugno 2025 – Da Passignano a Tolentino per uccidere l’ex moglie. Raggiunta in strada e accoltellata a morte davanti a decine di persone. È stato arrestato e avrebbe ammesso, in sede di interrogatorio, Nikollaq Hudhra, 55enne albanese, di aver ucciso la ex, Gentiana, 45 anni.

L’uomo è domiciliato nel comune lacustre, dove risulta lavorare in un’azienda agricola come bracciante. Una vita, a quanto si apprende, molto riservata in paese, dove non risulterebbe avere particolari legami o frequentazioni.

L’uomo avrebbe alternato la permanenza a Passignano per lavoro a ripetute visite a Tolentino, in particolare per poter vedere i figli.

Secondo quanto ricostruito, Hudhra avrebbe raggiunto la ex moglie in monopattino, per poi accoltellarla più volte e infierire su di lei a calci anche quando era già a terra, sotto gli occhi impietriti dei passanti. Subito dopo si sarebbe seduto su una panchina a pochi metri dal corpo della donna, attendendo l’arrivo dei carabinieri.

“Lei voleva avvelenare i figli e io li dovevo salvare”. Così avrebbe spiegato agli inquirenti il suo gesto il 55enne, fornendo una “ricostruzione lucida” delle fasi che hanno preceduto il femminicidio, secondo l’avvocato Lucia Testarmata che lo difende. Un’aggressione premeditata, stando al racconto dell’omicida, che ha raggiunto la ex moglie lungo quel viale che, quotidianamente, percorre per andare a casa dell’anziana che assisteva come badante. Era arrivato il giorno prima da Passignano in auto, portando con sé un monopattino, per poterla avvicinare senza che la donna potesse sospettare qualcosa vedendo la vettura. Secondo il suo racconta, aveva portato con sé il coltello chiuso in una busta di plastica e nascosto in una tasca di una tuta da lavoro.

L’arma, con una lama di una trentina di centimetri, è stata recuperata e posta sotto sequestro dai carabinieri. In mattinata aveva incontrato anche il più giovane dei figli. Oggi è previsto il conferimento dell’incarico per l’autopsia. Da un primo accertamento , sembra che Hudhra abbia colpito alle spalle la ex moglie con una decina di fendenti, senza nemmeno tirar fuori il coltello dalla busta; poi ha infierito sul corpo della donna e alla fine si è seduto su una panchina poco distante. “Ora chiamate i carabinieri”, lo hanno sentito dire diversi testimoni. Tra oggi e martedì dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida.