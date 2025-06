Cura del verde, respinto il ricorso. Il Tar conferma l’aggiudicazione

Scontro legale tra cooperative per l’appalto comunale quinquennale relativo alla cura del verde e alla gestione del decoro urbano, servizio aggiudicato lo scorso febbraio. La prima sezione del Tar ha respinto il ricorso presentato dalle coop escluse, confermando quindi l’aggiudicazione del Comune. A presentare ricorso Coop134, in rappresentanza di Ambiente e Lavoro e La Perla, contro Palazzo Spada e Alfa servizi, mandataria del raggruppamento d’imprese “vincenti“, ossia Alis, Ultraservizi e Gea. Il valore dell’appalto è superiore agli 8 milioni e 255mila euro. L’udienza di discussione della causa ammininistrativa si è svolta lo scorso 27 maggio. Numerosi i motivi di contestazione delle procedure di aggiudicazione dell’appalto, avanzati dalla parte ricorrente, tutti di fatto respinti dal Tar che "pronunciando sul ricorso, in parte lo dichiara irricevibile per la tardività della notificazione e per la restante parte lo rigetta", scrivono i giudici amministrativi nel corposo provvedimento. "Con ricorso notificato e depositato in data 3 aprile 2025 – si legge ancora in sentenza – la società ricorrente ha gravato l’aggiudicazione unitamente a tutti gli atti della procedura, in epigrafe indicati (...). Si è costituito in giudizio il Comune di Terni, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva in data 11 febbraio 2025 (...) La difesa comunale ha poi argomentato nel merito circa l’infondatezza dei motivi di censura. Si è costituita Alfa servizi, in proprio e quale mandataria del costituendo rti aggiudicatario, eccependo a propria volta l’irricevibilità del ricorso e affermando che tutti i verbali della commissione aggiudicatrice e la d.d. 32/2025 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 18 febbraio 2025".

Ste.Cin.