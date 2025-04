Coltellate in strada, choc tra la gente: “C’era sangue ovunque, un trauma”

Montecatini Terme, 24 aprile 2025 – “La sera di Pasquetta ero andata con la mia compagnia di amici a mangiare una pizza al Caffè New York di corso Roma. Ero a un tavolo all’angolo con via Cavour e ho potuto assistere a una lite tra due stranieri, uno dei quali è rimasto ferito in modo profondo a una guancia. È stata una scena raccapricciante e orrenda: sono rimasta traumatizzata, a dir poco”. Nicole Lussi ha circa vent’anni e frequenta spesso Montecatini con gli amici. Lunedì sera pensava di mangiare una pizza e fare quattro chiacchiere in santa pace. Ma purtroppo ha dovuto assistere al grave fatto di violenza che vi abbiamo raccontato su La Nazione di ieri, fatto che ha sconvolto tutta la compagnia. “Erano circa le 21, stavamo per ordinare – prosegue Nicole –. All’improvviso, due gruppi di magrebini hanno iniziato a parlare sul marciapiede. Lì per lì non sembrava che ci fossero tensioni, ma, all’improvviso, due di loro hanno iniziato a prendersi in modo violento, armati di coltello. A un certo punto, uno dei contendenti è stato ferito in profondità a una guancia e ha iniziato a perdere molto sangue. Sembrava che gli avessero tagliato la giugulare da quanto sangue perdeva a fiotti. È stato uno spettacolo davvero orribile, mi si è chiuso lo stomaco”.

In base alle prime testimonianze, il magrebino che è riuscito a ferire l’altro è stato bloccato e portato via dai suoi amici, mentre gli altri hanno aiutato il ferito, in evidente stato di difficoltà, a rimettersi in piedi. “A questo punto – sottolinea Nicole – mi si era chiuso completamente lo stomaco e non avevo più voglia di mangiare la pizza, come del resto i miei amici. I dipendenti del Caffè New York sono stati costretti a pulire il sangue da via Cavour con varie secchiate d’acqua. Più tardi, abbiamo visto le volanti della polizia”. Gli agenti del commissariato hanno parlato con il ferito, trasportato poi dai soccorritori all’ospedale San Jacopo a Pistoia, ottenendo un’accurata descrizione dell’aggressore. L’episodio dovrebbe essere stato ripreso dal sistema di videosorveglianza comunale. Il presunto responsabile è stato rintracciato più tardi e, adesso, rischia una denuncia per lesioni gravissime. Nicole lamenta una situazione difficile per i giovani che vengono a Montecatini per trascorrere qualche ora in allegria. “Tempo fa sono venuta a fare una passeggiata di sabato pomeriggio in centro con degli amici e insieme a un’altra ragazza abbiamo subito delle molestie – conclude –. La città adesso mi sembra più insicura”.