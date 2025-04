Pasquetta bagnata dal sangue. Scoppia una rissa in pieno centro. Giovane accoltellato in faccia

Una violenta lite tra due giovani è avvenuta lunedì sera, il giorno di Pasquetta, nella zona tra via Cavour e corso Roma. Lo scontro, i cui motivi scatenanti sono ancora da chiarire, è scoppiato tra due magrebini. Sono spuntati i coltelli, con grande paura dei passanti che stavano attraversando la zona in quel momento. Lo scontro si è concluso con uno dei contendenti che ha riportato una profonda ferita da arma da taglio su una guancia. Dopo lo scontro, il ferito si è allontanato verso la stazione ferroviaria di piazza Gramsci, prima di crollare a terra. Il giovane è stato soccorso e trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Sul posto sono arrivati subito gli agenti del commissariato di Montecatini che, grazie alla descrizione del ferito, poco dopo sono riusciti a identificare il suo aggressore. Questo, adesso, rischia una denuncia per lesioni gravissime.

Non è la prima volta che il cuore della città è teatro di fatti così gravi tra persone giovani quest’anno. Uno degli ultimi risale a febbraio. Lo hanno picchiato e rapinato durante una violenta rissa scoppiata in piazza del Popolo, nel cuore turistico e commerciale della città, sotto gli sguardi attoniti di numerosi passanti. Gli agenti del commissariato di Montecatini, anche quellaa volta, arrestarono e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferirono nel centro di prima accoglienza di Firenze, un minorenne di origine albanese. Il ragazzo, ospite di una struttura per minorenni del territorio provinciale, è stato accusato, in concorso con altri coetanei da identificare, di aver commesso una rissa e una rapina aggravata ai danni di un cittadino africano, portato subito al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, dove gli fu stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

Sempre a febbraio, I carabinieri della Compagnia di Montecatini hanno arrestato un minorenne italiano, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata rapina in concorso. Adesso, la polizia di Stato è impegnata nella conclusione dell’attività legata all’episodio violento avvenuto a Pasquetta, che potrebbe costare molto caro al responsabile, già identificato.

Da. B.