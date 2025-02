Record di multe a Spoleto “Primato“ nel rapporto tra verbali e residenti

Gli spoletini al volante sono i più indisciplinati dell’Umbria? È quanto emerge dai dati relativi alle multe elevate dai Comuni umbri nel 2024. Secondo il consigliere comunale di opposizione Sergio Grifoni, se si prende in considerazione il rapporto tra gli introiti derivanti delle multe ed il numero di residenti, Spoleto in un’ipotetica classifica deterrebbe questo triste primato. Sì perché il Comune nel 2024 ha elevato multe per 3,570 milioni per una media di 99,12 euro a persona. Al secondo posto Terni (4,572 milioni - 42,13 euro), poi Gubbio (939.000 - 31,30 euro), Foligno (1.570 milioni - 28,69 euro), Orvieto (553.000 - 28,65 euro) e Perugia (4,469 milioni - 27,57 euro). I Grifoni chiederà spiegazioni all’amministrazione nella prossima seduta del Consiglio comunale. "Non sarà – scrive l’esponente di opposizione - che è stata messa in atto, soprattutto con autovelox fissi e mobili, una caccia spietata al trasgressore, più per far quadrare il bilancio che per educare? Non sarà che viene scelta un’azione repressiva più che preventiva? Ritengo che siano dubbi legittimi, visto l’ampio divario con gli altri Comuni". Il dato relativo alla città di Spoleto trova facilmente spiegazione nei numeri diffusi dal comando dei vigili urbani nell’ambito dei report delle attività del 2024. I verbali elevati per infrazioni al codice della strada sono stati ben 39.430 per una media quindi di circa 90 euro a verbale. Il dato più significativo è quello relativo alle multe elevate per eccesso di velocità: le infrazioni rilevate attraverso gli autovelox sono state ben 23.338. Un numero in aumento rispetto al 2023 anche a causa dell’attivazione dell’autovelox all’uscita della due corsie Foligno-Spoleto che dopo essere stato danneggiato è tornato in funzione già a marzo. Lungo la Flaminia a partire dal valico della Somma nell’arco di poco più di 10 km i rilevatori elettronici della velocità sono ben tre. Quasi tutti i verbali del 2024 sono relativi proprio a questi tre autovelox della Flaminia perché la strumentazione mobile da porre all’interno delle colonnine arancioni situate lungo le strade cittadine è in fase di revisione ed aggiornamento tecnico-normativo e quindi praticamente ferma già da un po’ di tempo. A confermarlo è lo stesso comando della polizia municipale che attende la revisione degli strumenti per riattivare anche i controlli lungo le strade cittadine.