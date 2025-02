Travolto e ucciso davanti alla farmacia, conducente dell’auto si dà alla fuga

Marsciano (Perugia), 12 febbraio 2025 – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità della frazione marscianese di San Valentino della Collina. Un uomo di 77 anni, Vincenzo Giorgini, pensionato, padre di tre figli, è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta all’altezza della farmacia del paese, a poche decine di metri da dove abitava. Chi l’ha investito, intorno alle ore 13, non si è fermato, l’ha travolto ed ucciso e si è dato immediatamente alla fuga, senza prestare soccorso. Per risalire alla sua identità, i carabinieri della Compagnia di Todi diretti dal capitano Giovanni De Liso, intervenuti immediatamente sul posto, hanno dovuto esaminare le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e in poche ore sono riusciti a risalire al conducente dell’auto. Si tratta di un uomo di 54 anni, che abita in un’altra frazione del Comune di Marsciano. Immediati per lui sono scattati i provvedimenti: l’uomo, che pure è risultato negativo agli esami tossicologici, è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. È accusato del reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga, ai sensi dell’articolo 589 ter del codice penale. Ad aggravare la sua posizione il fatto che aveva già portato la vettura, quella coinvolta nell’incidente, in un’autofficina per farla riparare e di conseguenza far sparire ogni traccia di quanto accaduto. Lo scontro è stato molto violento: per Vincenzo Giorgini non c’è stato nulla da fare e inutile è apparso l’intervento del 118. L’uomo è stato sbalzato a margine della carreggiata, ai lati della siepe, ed è morto sul colpo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.