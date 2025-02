Ciclista trovato morto a Marsciano, investito da un pirata della strada

Perugia, 12 febbraio 2025 – Un ciclista di 77 anni è morto a Marsciano (Perugia) verosimilmente dopo essere stato investito da un pirata della strada. Per ricostruire quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Todi, intervenuti insieme a personale del 118. In base alle prime verifiche il responsabile dell'investimento, non ancora identificato, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.