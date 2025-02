Investito sul monopattino. Caccia al pirata della strada. E la vittima aggredisce un’agente

Prato, 11 febbraio 2025 – E’ stato travolto mentre era a bordo del suo monopattino da un furgone che poi si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 22, in via Santa Margherita, la strettoia che porta in piazza Mercatale. A farne le spese è stato un tunisino di 38 anni, senza casco, che ha rifiutato le cure mediche e ha perfino aggredito gli agenti della municipale. Secondo quanto appreso, il tunisino era da poco sceso alla stazione del Serraglio ed era diretto alla stazione Centrale. E’ salito a bordo del suo monopattino e ha imboccato via Santa Margherita. Nel punto in cui la strada è più stretta è stato speronato dal furgone – come hanno dichiarato alcuni testimoni – che non si è fermato a prestare soccorso, ma è scappato. Ad assistere a tutta la scena è stato un automobilista cinese che, con la sua Audi, viaggiava dietro al nordafricano in monopattino e al furgone pirata.

Sul posto in poco tempo, sono arrivate due pattuglie della polizia municipale – che segue le indagini – insieme a un’ambulanza del 118 e a due volontari dell’associazione carabinieri che prestano servizio nella zona del Serraglio.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari dell’ambulanza ma è apparsa in stato di alterazione alcolica. Ha rifiutato il ricovero in ospedale e ha aggredito perfino un agente tirandogli un calcio tanto che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A quel punto se n’è andato.

La polizia municipale sta comunque seguendo le indagini per rintracciare il furgone pirata. I testimoni non hanno fatto a tempo a prendere il numero di targa e quindi le operazioni di individuazione sono piuttosto complicate. Saranno passate al setaccio le immagini delle telecamere e dei varchi del centro storico per capire se il mezzo è stato ripreso da qualche occhio elettronico.

Nei giorni scorsi, sempre la polizia municipale ha rintracciato un altro pirata della strada che, in tangenziale, aveva bucato un semaforo rosso travolgendo l’auto di un anziano, per fortuna rimasto illeso. Le indagini hanno portato a identificare la macchina che, poi, è stata incrociata da una pattuglia di agenti in motocicletta. Il pirata non si è fermato neppure all’alt ma alla fine, dopo un rocambolesco inseguimento, è stato bloccato. Si tratta di un cinese di 47 anni, senza patente, che ha ammesso le sue responsabilità.

L.N.