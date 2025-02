Monopattinista investito da un van pirata in via Santa Margherita

Prato, 10 febbraio 2025 – A bordo del suo monopattino viene investito da un'auto pirata. La polizia municipale sta indagando su un incidente avvenuto domenica sera intorno alle 22 in via Santa Margherita, la stretta strada che conduce in piazza Mercatale. Un uomo di origine nordafricana, a bordo di un monopattino e senza casco, sarebbe stato urtato da un van di colore scuro che non si è fermato dopo l’impatto. A raccontare la dinamica dell’accaduto è un giovane cinese che, alla guida della sua Audi, era dietro il monopattino e ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, due pattuglie della polizia municipale e due volontari dell’associazione carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i due volontari avevano incrociato poco prima l’uomo alla stazione del Serraglio, appena sceso da un treno. Lo avevano visto chiedere indicazioni per la stazione Centrale, prima di proseguire il tragitto con il monopattino al seguito. Dopo poche decine di metri, sarebbe avvenuto l’urto con il van. Il monopattinista, soccorso subito da alcuni automobilisti in coda e da un rider di passaggio, ha riportato traumi alla testa e alla schiena. Il personale del 118 lo ha stabilizzato sul posto prima di trasferirlo in ospedale. Le indagini sono in corso, con la testimonianza del giovane cinese che potrebbe rivelarsi fondamentale per risalire all’auto pirata.