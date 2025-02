Sinalunga (Siena), 10 febbraio 2025 – Incidente stradale fatale nel pomeriggio di domenica 9 febbraio: è successo sulla Sp 11 a Sinalunga.

Un’auto è finita fuori strada e un uomo di 65 anni ha perso la vita: sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la Misericordia di Sinalunga e l’automedica di Nottola. L’allarme è scattato intorno alle 16,30 e i soccorsi si sono subito messi in moto per arrivare tempestivamente sul luogo dell’incidente. Per l’uomo però non c’era più nulla da fare.