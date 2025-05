In San Domenico la Borsa delle idee alla scoperta della cultura tedesca

Domani il chiostro di San Domenico ospiterà la seconda edizione della Borsa delle Idee / Ideenbörse, dedicato alla lingua e cultura tedesca. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa torna con un programma ricco di incontri, laboratori e opportunità per studenti, insegnanti e appassionati, a ingresso libero. Dalle 11.30 alle 17.30, i visitatori potranno esplorare gli stand informativi di Goethe-Institut, Unicef, Si-Po Istituto Culturale Tedesco, ViaVai, Associazione Gemellaggio Prato-Wangen, Indire e varie altre associazioni culturali, scoprendo progetti legati allo studio e alla diffusione del tedesco in Italia. Non mancheranno brevi workshop interattivi, pensati per avvicinare i partecipanti alla lingua in modo coinvolgente, dimostrando quanto il tedesco possa essere una porta d’accesso a nuove opportunità accademiche e professionali.

Tra le novità di quest’anno, spicca la presenza dei Cantieri Giovani (Jugendbauhütten), un progetto della Fondazione tedesca Deutsche Stiftung Denkmalschutz che offre a ragazzi tra i 16 e i 27 anni la possibilità di vivere un’esperienza di volontariato in Germania, dedicandosi al restauro e alla tutela del patrimonio storico, ad esempio nel parco barocco di Altdöbern, in Brandeburgo, dove i volontari impareranno tecniche di giardinaggio storico, manutenzione del paesaggio e lavori artigianali, arricchendo al tempo stesso le proprie competenze linguistiche e culturali. La Borsa delle Idee è pensata per studenti e famiglie che valutano percorsi di studio o lavoro in Germania, insegnanti alla ricerca di nuovi strumenti didattici e collaborazioni, appassionati curiosi di scoprire il legame tra Italia e mondo germanico. Un’occasione per chi vuole approfondire la conoscenza del tedesco in un contesto informale e stimolante, oganizzata da Si-Po Istituto culturale tedesco di Prato.