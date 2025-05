Pecci Night. Scarlini racconta. New York

Oggi dalle 17 alle 24 torna Pecci Night, la serata di apertura straordinaria in cui sono visitabili tutte le mostre in corso, arricchita da e se ci entrassi dentro?, il programma di incontri, performance e musica sperimentale realizzato in collaborazione con Kinkaleri, Nub project Space e OOH-sounds. Si parte alle 17 con il workshop Reasons why I hate my voice (necessaria la prenotazione su eventbrite.it) della sound artist e ricercatrice Giulia Deval, che esplora alcuni processi poco noti della fonazione partendo dalla domanda del perché si sia perturbati dall’ascolto della propria voce. Dalle 18 gli studenti del corso di storia dell’arte contemporanea dell’università di Firenze saranno disponibili nelle sale di Eccentrica per approfondire con il pubblico opere iconiche dalla collezione del Pecci. Alle 19.30 la performance Il canto del mondo: un ritratto cantato dello scrittore, drammaturgo e narratore d’arte Luca Scarlini (foto), che tra le sale della mostra Peter Hujar. Azioni e ritratti / viaggi in Italia, racconterà la scena artistica newyorkese degli anni Settanta-Ottanta a partire dalle opere del fotografo americano. Alle 21 Dentro l’opera: il direttore Stefano Collicelli Cagol racconta il dipinto di Louis Fratino Patrizia Cavalli’s Christmas Table e l’opera Il mondo. Alle 21.30 performance sonora di Felicia Atkinson, compositrice e artista visiva francese, tra i nomi di maggiore rilievo della scena elettro-acustica internazionale e alle 22.30 la performance Manifestus – primo studio di Jacopo Jenna a cura di Kinkaleri sul movimento delle mani. Ingresso con biglietto mostre, inclusi concerti e performance 10 euro, ridotto 7.