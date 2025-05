I Kickers campioni. Una giornata prima

A una giornata dalla conclusione della regular season del campionato di calcio Uisp di Prato è già matematica la conquista della prima posizione da parte dei campioni in carica dei Kickers Narnali. La capolista infatti ha guadagnato i tre punti necessari per aggiudicarsi il titolo battendo 4-0 l’Avis Verag Prato Est grazie a una tripletta di Sciannamè e al gol di La Rosa. Festa grande per tutta la squadra che ha già la testa ai prossimi impegni, a partire dalla fase regionale. Passando in rassegna le altre partite della quattordicesima giornata di ritorno, netta vittoria esterna per il Bellini Bacchereto che espugna il campo del S. Andrea con un perentorio 1-4 e conserva il secondo posto. I padroni di casa segnano la sola rete della bandiera con Vijay al 71’, ma la partita era già indirizzata: in gol per gli ospiti Pisaneschi, Nunziati, Bresci e Gianassi. Spettacolo puro al campo di Signa, dove i padroni di casa hanno superato 4-2 lo Stefano Giusti Comeana. Protagonista assoluto Vanaria, autore di una doppietta. A segno anche Maguette e Previtera. Per gli ospiti, reti di Cocchi e Benvenuti che non sono però bastate per agguantare quanto meno il pareggio. Vittoria sofferta ma meritata per il Prato Asd, che ha superato 3-2 l’ostico Vergaio 2003. Dopo il gol di Curcio nel primo tempo, i padroni di casa hanno colpito a raffica nella ripresa con Giannotti e Mosca. Inutile il tentativo di rimonta ospite con le reti di Berti e Mugnaini. Partita intensa anche quella fra Phoenix 2012 e Tavola 1924 (4-2).

Dietro i Kickers Narnali a quota 64 punti, Bellini Giacomo Bacchereto con 60 e dal Signa 2007 con 59 punti. Subito dietro, in zona alta, il Phoenix 2012 con 53 punti e il Tavola 1924 con 49 punti. Più staccate troviamo S. Ippolito (43 punti), Giusti Stefano Comeana (40) e Real Chiesanuova (39), mentre Prato Asd (35) e Sporting Prato City (31) navigano a centro classifica, Olimpia Prato a 25 punti, Vergaio 2003 e Avis Verag Prato Est, 23 punti, Polisportiva S. Andrea e Polisportiva Il Sogno, rispettivamente 12 e 7 punti.

M.M.