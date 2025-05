Prato, al Datini un incontro con gli studenti in vista della Giornata della Ristorazione

Prato, 9 maggio 2025 - In vista della Giornata della Ristorazione promossa da Fipe-Confcommercio – in programma il prossimo 17 maggio – Fipe-Confcommercio Pistoia e Prato organizza un evento di formazione e celebrazione, dedicato ai futuri professionisti della ristorazione e alle aziende storiche del territorio. L’appuntamento è per mercoledì 14 maggio, dalle 9 alle 11, presso l’Istituto Alberghiero Francesco Datini di Prato. Al centro dell’incontro, rivolto principalmente agli studenti, ci sarà il tema della valorizzazione della professione e del ruolo strategico della ristorazione nel tessuto economico e culturale italiano. Ad aprire i lavori, per un saluto istituzionale, saranno il Presidente di Confcommercio Gianluca Spampani e il Presidente di Fipe-Confcommercio, Tommaso Gei, insieme alla dirigenza dell’Istituto Datini e alle autorità locali. Seguirà un intervento formativo a cura di Andrea Boi, consulente esperto di retail e beni di consumo, che offrirà agli studenti uno sguardo sulle opportunità e le sfide che oggi caratterizzano il settore, in particolare in relazione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Momento centrale dell’iniziativa sarà la consegna del Premio alla Carriera a dieci aziende storiche della ristorazione, equamente distribuite tra le province di Pistoia e Prato. Si tratta di imprese che si sono distinte per fedeltà associativa e radicamento nel territorio, contribuendo nel tempo a costruire una cultura dell’ospitalità basata su qualità, continuità e passione. “Vogliamo trasmettere ai ragazzi l’orgoglio e le opportunità che nascono da un mestiere che è cuore pulsante della nostra identità culturale ed economica – dichiara Gei – e allo stesso tempo riconoscere il valore di quelle imprese che da anni rappresentano un punto di riferimento per tutto il comparto. Per noi è particolarmente importante formare e sostenere le nuove leve della ristorazione”.

L’incontro del 14 maggio rappresenta una delle tappe locali di avvicinamento alla Giornata nazionale della Ristorazione, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Il tema scelto per il 2025 è l’ospitalità, celebrata anche attraverso una speciale iniziativa gastronomica: i ristoranti aderenti potranno proporre un piatto originale a base di uovo, ingrediente simbolico di questa edizione.