Un weekend fra l’arte e le stelle. Piccola guida agli appuntamenti

Tanti appuntamenti con l’arte nel weekend. Prato cultura organizza per domani alle 15 l’ultimo appuntamento prima dell’estate con la cattedrale segreta, dalla Cappella della Sacra Cintola all’antica facciata del Duomo (costo 20 euro). Domenica alle 15 ci sarà invece Prato dasottoinsu, itinerario nella Prato medievale tra sotterranei della Basilica delle Carceri e case-torri (costo 15 euro) e per i più piccoli alle 15.30 Archeologo per un giorno, il laboratorio al Museo dell’Opera del Duomo con simulazione di scavo (costo 5 euro). Per tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria: 340 5101749, [email protected]⠀o canali social di Prato Cultura. Al Museo del Tessuto per i bambini domani alle 16.30 ci sarà Facce dal Futuro, un laboratorio collegato alla Velvet Mi Amor: tutti i partecipanti potranno creare con la tecnica del collage una faccia che appunto proveniente dal futuro. Richiesta la presenza di un adulto accompagnatore, età consigliata 5-10 anni, costo 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto; prenotazione obbligatoria sul sito o i canali social del museo.

Al Museo di scienze planetarie oggi alle 21 l’associazione astrofili Polaris organizza la serata Dal ruggito del leone al respiro delle galassie: un viaggio tra le stelle e oltre per esplorare la nostra galassia, la Via Lattea. Si potrà capire perché la vediamo come una scia luminosa nel cielo e cosa ci rivela sulla nostra posizione nel cosmo. Poi, ancora più lontano, fino a toccare le galassie più remote e il mistero della loro corsa nell’universo, là dove il tempo e lo spazio si dilatano. Meteo permettendo, dopo l’introduzione alla serata ci si potrà spostare all’esterno con l’osservazione della Luna e della maestosità del Leone, costellazione regina del cielo primaverile. Un’occasione per scoprire le stelle doppie che la compongono e lasciarsi raccontare i suoi miti più antichi (in caso di cielo coperto il viaggio tra galassie, Luna e costellazioni si svolgerà nella saletta interna). Sempre al museo di via Galcianese domenica torna l’appuntamento con Kid Pass: in occasione del ventennale per tutta la giornata (ore 10-13 e 15-19) si potrà scoprire il percorso espositivo che è stato arricchito con nuovi esemplari di meteoriti, tra cui le preziosissime meteoriti lunari, e sperimentare il nuovo percorso interattivo Ti porto al Museo seguendo gli indizi che porteranno a trovare la parola misteriosa. Ingresso gratuito per tutti i bambini e ragazzi fino a 18 anni, per gli adulti biglietto d’ingresso ridotto a tre euro.