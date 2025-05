Monumenti ai Caduti. Concluso il restauro

GUALDO TADINO – Monumenti commemorativi, lapidi e cippi presenti nel territorio comunale, in memoria delle vittime del nazifascismo e dei caduti per la patria, sono stati riqualificati. I lavori relativi sono stati commissionati dall’Amministrazione comunale alla "Flebea Restauri", che ha eseguito interventi riguardanti il restauro e la pulitura delle superfici con trattamenti protettivi e consolidanti, con ritocco delle scritte e controllo dei testi per rendere leggibili tutti i nominativi che con il tempo si sono persi. Le recenti celebrazioni del 25 aprile hanno consentito di vedere sistemazioni accurate delle seguenti opere commemorative: cippo di via Otello Sordi, lapidi presso i giardini adiacenti l’Istituto "Casimiri", monumento intitolato a Domenico Tittarelli presso la scuola omonima, lapide presso l’Eremo del Beato Angelo, monumento ai caduti civili presso il Cimitero civico di S. Facondino, lapide a Vaccara, cippo presso la località Madonna del Gambero, lapide di San Pellegrino, monumento di Caprara, lapide di Pieve di Compresseto, cippo di Larzano-Grello, monumento presso la scuola di Rigali e a Boschetto, cippo di Cerqueto, via Piersanti Mattarella, via Guido Rossa e Anguillara, cippo all’incrocio tra la strada 444 del Subasio e via Pietro Longo. "Il progetto di decoro urbano – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – restituisce dignità alle opere realizzate molte anni fa, in memoria delle persone che hanno sacrificato la propria vita per la democrazia. Sono simboli di memoria e cultura".

A.C.