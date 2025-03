Michele Bravi dedica una canzone ai nonni

CITTÀ DI CASTELLO – Una canzone che racconta della promessa d’amore dei nonni Luigi e Graziella sullo sfondo di Città di Castello, ma anche dell’intrusività della malattia che cancella i ricordi… Esce il prossimo 4 aprile "Lo ricordo io per te" il nuovo singolo di Michele Bravi al quale sono abbinati un cortometraggio – con Lino Banfi e Lucia Zotti girato nel capoluogo tifernate – e un libro. "Loro sono state le persone più importanti della mia vita – racconta l’artista – dentro questa canzone c’è mia nonna col suo odore di campagna, i suoi giochi bambini scanditi dal suono della Guerra, c’è un paese piegato dal fascismo, ci sono le mani di mio nonno che non smettono di innamorarsi e c’è la dignità davanti alla malattia".

La storia d’amore dei nonni di Michele si traduce in tre vocabolari artistici: musicale, cinematografico e letterario. La canzone è disponibile da oggi in pre order e da venerdì 4 aprile fuori su tutte le piattaforme digitali, insieme al cortometraggio. Quest’ultimo vede l’esordio alla regia per Michele Bravi, ha come protagonista Lino Banfi (il nonno) e Lucia Zotti (nel ruolo della nonna). Le riprese sono ambientate nei luoghi reali della vita di Luigi e Graziella, a Città di Castello. "La canzone è come un luogo dove i miei nonni possono rivivere la promessa d’amore che si sono fatti quando l’Alzheimer ha cominciato a coprire gli occhi di nebbia ed è dove i miei nonni possono ancora darsi un ultimo bacio, passeggiando sulla traccia dei loro anni insieme", racconta Michele Bravi. Il sindaco Luca Secondi parla di "straordinario progetto artistico-musicale" e ne evidenzia "il messaggio d’amore e di speranza che ha ispirato la trama del corto girato nella nostra bellissima città, la città di Michele, della sua famiglia e dei suoi amati nonni".