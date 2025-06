Mezzo milione per i lavori a Santa Croce

La chiesa-museo di Santa Croce, sede della celeberrima “Deposizione“ del Signorelli è uno dei gioielli architettonici della città e con San Francesco e la piccola, deliziosa San Bernardino fa da corona a quella che è la più bella piazza di Umbertide. Ammonta a 480mila euro la cifra destinata alla sua ristrutturazione ottenuta dal Comune col Pnrr per un’operazione che, a fine estate, vedrà consolidamento e valorizzazione di un bene storico-artistico senza alterarne gli elementi architettonici e decorativi di pregio. Il progetto infatti preserva l’identità originaria della struttura, mascherando gli interventi con soluzioni mimetiche come verniciature tinta su tinta, coerenti con le superfici esistenti. Fanno eccezione i tiranti degli arconi interni e i nuovi capichiave a piastra che verranno installati sulla facciata principale, sul prospetto di via Soli e sulla parete del presbiterio. Prevista la riparazione del manto di copertura, con il reimpiego di coppi e tegole recuperate, la posa di una guaina impermeabilizzante e la sostituzione delle grondaie. Proseguono poi in parallelo anche i lavori di consolidamento e del campanile (spesa 90mila euro). L’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini (foto): "È un intervento molto importante volto a sistemare la struttura dell’edificio, nel corso del quale è stata messa in sicurezza la pala della Deposizione di Luca Signorelli, così da proteggerla durante i lavori. È uno dei musei più significativi del territorio. Un impegno che coinvolge anche il campanile, con un intervento mirato dopo i danni del sisma".

Pa.Ip.