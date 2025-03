Metanodotto, indennizzo in arrivo 800mila euro da utilizzare per la città

Sono in arrivo per il Comune di Gubbio 800mila euro di indennizzi da parte dell’azienda Snam, responsabile della realizzazione del metanodotto Foligno-Sestino. Il finanziamento arriva grazie al lavoro dell’assessore ai Lavori pubblici, urbanistica e protezione civile Spartaco Capannelli, che da mesi si era impegnato in colloqui con i responsabili del progetto per rivedere i termini degli accordi precedentemente raggiunti dall’amministrazione Stirati che prevedevano un indennizzo di 100mila euro. Una cifra, correlata ai 30 km di estensione dell’infrastruttura nel territorio eugubino, che aveva portato il consigliere comunale di Gubbio Futura Jacopo Cicci a presentare un’interpellanza alla giunta comunale per capire se ci fosse la possibilità di rimodulare il compenso con Snam e quindi avere un risarcimento più proporzionato all’impatto ambientale che il metanodotto avrà nei suoi 30 km all’interno del territorio di Gubbio. Un accordo di tipo verbale con i dirigenti di Snam era già stato raggiunto dall’assessore Capannelli dopo un incontro a Palazzo Pretorio, intesa che è stata poi ufficializzata nei giorni scorsi.

"Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa operazione. Una giunta deve saper intercettare finanziamenti al di là delle risorse di bilancio. Questo è quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo anche con altre progettualità, ad esempio i 50mila euro della finanziaria per Palazzo dei Consoli e per la pista ciclabile", commenta Spartaco Capannelli.

Gli 800mila euro in arrivo andranno a finanziare in larga parte il Teatro “Luca Ronconi“, che riceverà 500mila euro per l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’illuminazione e degli impianti interni. Saranno sostituiti gli infissi, per garantire un migliore isolamento termico e acustico, e verrà rifatto il palco, con l’acquisto di strutture più moderne per spettacoli musicali e teatrali. Altri 200mila euro saranno indirizzati verso la Biblioteca Sperelliana, in particolare per interventi di efficienza energetica con nuove miglioramento dell’illuminazione e della climatizzazione. Per finire, 100mila euro saranno destinati alla sala consiliare di Palazzo Pretorio dove verranno restaurati gli scranni in legno sostituiti gli infissi e migliorata l’illuminazione con un nuovo impianto a led.

Federico Minelli