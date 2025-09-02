Maxi-furto in gioielleria. Blitz notturno dei ladri nel centro commerciale

Colpo nel cuore della notte ai danni della gioielleria Fabiani che si trova all’interno del centro commerciale “Porta di Orvieto“. I ladri avrebbero prelevato numerosi oggetti, dopo aver forzato una porta laterale del centro commerciale ed essere riusciti ad introdursi nel negozio, dopo essere passati per il corridoio dove si trovano i servizi igienici. Non sarebbero tuttavia riusciti a prelevare tutta la merce che si trovava nel negozio. L’allarme è scattato intorno alle quattro, ma i ladri sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri che adesso conducono le indagini dopo aver acquisito le riprese video effettuate dalle telecamere del centro commerciale da cui si vederebbero alcune persone in azione. Non è chiaro come abbiano fatto i malviventi ad entrare dalla porta laterale dotata di allarme senza far scattare alcun allarme, allarme che poi è invece scattato all’ingresso nel negozio vero e proprio.

I malviventi hanno avuto solamente il tempo di infrangere un paio di bacheche della gioielleria da cui avrebbero asportato merce per un valore non troppo elevato. La stessa gioielleria era stata oggetto di furto nel 2017 quando però i ladri entrarono passando per il bar a cui spaccarono la vetrina. Nella mattina di ieri il negozio è rimasto chiuso con la serranda abbassata a metà e i tecnici della gioielleria insieme al titolare al lavoro per sostituire le teche distrutte e ripristinare tutti i materiali in modo da riaprire il negozio prima possibile.