Martina Nasoni . In ospedale la ragazza con il cuore di latta per "accogliere il dono"

La “ragazza con il cuore di latta“, Martina Nasoni, è in ospedale. Sembra, così lascerebbe intendere il lungo messaggio che ha scritto sul suo profilo Instagram, proprio per quel cuore affetto da una grave malattia congenita. L’influencer ternana 27enne, oggi anche apprezzata conduttrice radiofonica, partecipò e vinse l’edizione 2019 del Grande Fratello. Proprio dentro la Casa si appurò della sua patologia e della “dedica“ che le rivolse il cantante Irama, ispirandosi alla sua storia per la canzone intitolata, appunto, “La ragazza con il cuore di latta“.

"Sento che una nuova melodia sta per iniziare dentro di me. Un’armonia diversa, più intensa, capace di cambiare per sempre il ritmo della mia vita" scrive Martina nel lungo post, evidenziando, come sua posizione, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poi questa frase: "Sento che una nuova melodia sta per iniziare dentro di me. Un’armonia diversa, più intensa, capace di cambiare per sempre il ritmo della mia vita". Che, unita a quest’altro passaggio, fa pensare a un intervento al cuore, anche se di che portata, se si tratti di un trapianto, non è possibile chiarirlo: "Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre le sarò grata per avermi accompagnata fino a qua".

Poi, rivolgendosi ai follower: "Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera. È arrivato il momento di accogliere un grande dono". Passaggio, quest’ultimo, che farebbe pensare proprio al trapianto. "La vita è una scalata, ma la vista è meravigliosa. Ci vediamo dall’altra parte delle mie paure".