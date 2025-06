“Affari Tuoi”, la ternana Valentina accetta 40mila euro

Terni, 23 giugno 2025 – Valentina, di Terni, titolare di un negozio d’abbigliamento, ha vinto 40mila nella puntata di sabato scorso di Affari Tuoi, la popolare trasmissione di Rai 1 condotta da Stefano De Martino. Ma il rammarico è evidente: già perché il pacco di Valentina conteneva il premio più ricco, 300mila euro. Una puntata il cui epilogo, insomma, è stato lontano da quelle che erano le aspettative di Valentina, che in avvio della trasmissione confidava nella scaramanzia tanto da raccontare, tra le risate generali, che per provare a vincere quanto più possibile aveva costretto il fidanzato Matteo a indossare gli slip al contrario. Mossa scaramantica che, però, non ha avuto gli effetti sperati tant’è che in dirittura di arrivo la concorrente ha accettato l’offerta di 40mila euro del “dottore“, quando il suo pacco si è poi scoperto contenere la cifra più alta del gioco: appunto 300mila euro.

Pacco che Valentina aveva ereditato dopo il cambio proposto dal “dottore“, all’incirca alla metà della puntata. Proseguendo il gioco Valentina ha aperto pacchi contenenti varie cifre: 200mila euro, 500 euro, 50 euro e 100mila euro. A quel punto il dottore ha offerto il cambio che Valentina ha accettato e successivamente ha aperto altri pacchi fino a che il dottore le ha offerto 40mila euro. Valentina ha quindi ammesso: “Si inizia a fare dura. Io andrei avanti, però è tosta”. E dopo avere riflettuto ancora un pò, ha comunicato la sua decisione: “Questi soldi mi fanno comodo, quindi ringrazio il dottore e accetto l’offerta”. Quarantamila euro non rappresentano di certo una cifra da buttare, tutt’altro, ma comunquelontana, troppo lontana, da quella era contenuta all’interno del proprio pacco.

C.Lu.