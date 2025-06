Muore a 83 anni: donati fegato, reni e cornee. “Straordinaria generosità”

Città di Castello (Perugia), 11 giugno 2025 – A 83 anni una donna dona fegato, reni e cornee, contribuendo a salvare o migliorare la vita di diversi pazienti in attesa di trapianto. “Un gesto di straordinaria generosità” lo ha definito l'Usl Umbria 1 alla quale fa riferimento la struttura di Città di Castello. Nonostante l'età avanzata, le condizioni cliniche della donatrice hanno permesso il prelievo degli organi che sono già stati destinati a riceventi in attesa.

Alle 16 di martedì 10 giugno si è riunita la commissione interna per avviare l'accertamento di morte, terminato alle 22 secondo i termini di legge. Il coordinamento della donazione è stato gestito dall'équipe del Centro regionale trapianti, in collaborazione con il personale medico e infermieristico dell'ospedale di Città di Castello. Intorno all'1,30 della notte, all'arrivo delle prime équipe, è iniziato il prelievo degli organi con la collaborazione del personale infermieristico dell'ospedale di Città di Castello. L'Azienda sanitaria sottolinea che "è stato un lavoro di squadra complesso, che ha richiesto tempestività, professionalità e profondo rispetto per il momento delicato vissuto dai familiari della paziente”.

"La donazione è sempre un gesto di enorme valore umano, soprattutto quando avviene a quest'età. È stato un esempio straordinario di come la generosità e la solidarietà non abbiano limiti anagrafici” sottolineano Emanuele Ciotti, direttore generale dell'Usl Umbria 1, e Silvio Pasqui. “Ringraziamo i familiari del donatore – aggiungono – che, nonostante il dolore per la perdita, hanno scelto di compiere un gesto che rappresenta un messaggio potente di speranza e di vita. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità e delle persone che, grazie a questo atto, potranno affrontare il futuro con rinnovata fiducia”.