Muore nell’incidente a 23 anni: Martina Medori, chi era

Un'ambulanza e, nel riquadro, la giovane Martina

Terni, 25 marzo 2023 – Si chiamava Martina Medori, 23 anni, la giovane morta in uno scontro nella serata di venerdì 24 marzo sulla statale Terni Rieti all’uscita di Valnerina. La ragazza stava guidando, era su una Hiunday.

Si è trattato di un incidente frontale contro un altro mezzo: per la giovane non c’è stato niente da fare, nonostante ogni manovra rianimatoria del personale del 118 che è arrivato in poco tempo sul luogo dello scontro.

Un impatto molto violento. Alla guida dell’altra auto, una Jaguar, c’era un uomo di 78 anni di Terni, che è stato trasportato in ospedale. Ha riportato diverse ferite e la prognosi per lui è riservata.

Ed è lutto a Terni per la morte della giovane. Martina Medori era un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale di Terni. Sono i carabinieri adesso a indagare sulla dinamica dell’incidente. C’è un terzo mezzo coinvolto, un camion.

L’autista, che non si era accorto dell’incidente, è stato rintracciato. Secondo una prima dinamica, una delle due auto avrebbe superato il camion stesso ritrovandosi di fronte l’altra auto. Da qui appunto lo scontro. Ma saranno i militari dell’Arma adesso ad appurare cosa è accaduto. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale.

Ed è lutto a Terni per i familiari e gli amici di Martina, una ragazza apprezzata per la sua professionalità in campo sanitario. La giovane, che abitava nel quartiere ternano di Borgo Bovio, lascia i genitori e la sorella.

Sull’incidente la procura ha aperto un’inchiesta. A condurre le indagini il pm Elena Neri. La salma è stata trasferita alla sezione di medicina legale dell’ospedale di Perugia.