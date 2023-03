La giovane Martina Medori, morta nell’incidente: aperta inchiesta

Nel riquadro, la giovane Martina, morta nell'incidente

Terni, 25 marzo 2023 – C’è un’inchiesta della procura sulla morte di Martina Medori, 23 anni, la ragazza di Terni, operatrice sociosanitaria all’ospedale, deceduta nell’incidente accaduto sulla statale Terni-Rieti nella tarda serata di venerdì.

Chi era Martina Medori

Martina, che lascia i genitori e una sorella, si è scontrata frontalmente con un’altra auto. La giovane era alla guida di una Hiunday quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, che indagano sulla dinamica, c’è stato l’impatto frontale con la Jaguar condotta da un settantenne adesso ricoverato in prognosi riservata.

Nell’incidente è coinvolto indirettamente un terzo veicolo, che non ha però riportato danni. Si tratta di un camion, che sarebbe stato sorpassato da una delle due auto. E’ proprio durante il sorpasso che sarebbe avvenuto l’incidente. Il camionista è stato in seguito individuato e identificato.

Sono appunto i carabinieri adesso, coordinati dal pm Elena Neri, a cercare di capire le cause della tragedia. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primissimi soccorsi. Poi l’intervento del 118 e il tentativo purtroppo vano di salvare la giovane. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto.