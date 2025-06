“Mangiami“, le eccellenze dello street food protagoniste

GUALDO TADINO - Quattro giorni nel segno dello "Street food- Mangiami" nel centro storico gualdese. È iniziato ieri l’evento che propone nel cuore della città l’eccellenza del cibo di strada italiano e internazionale, con profumi, sapori, convivialità e divertimento. Fino a domenica, l’acropoli è teatro di una vera e propria festa del gusto. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con “Gnam food event“, inserita nel cartellone dell’estate gualdese, è promossa dall’amministrazione comunale, che punta "a distinguersi per qualità, partecipazione e valorizzazione del territorio".

I visitatori potranno fare esperienze gastronomiche interessanti: le proposte vanno dal black angus scozzese agli hamburger di chianina igp, dai piatti tipici della Sardegna alle specialità pugliesi, dai grandi classici della cucina toscana agli arrosticini abruzzesi, dai fritti ascolani, al pulled pork artigianale; non mancheranno anche tante proposte vegetariane, vegane, gluten free e senza lattosio. "A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci sarà la musica dal vivo e i dj set serali, con un programma che spazia dalla musica per tutti alla dance anni ’90, fino ai concerti live che animeranno le serate in un clima festoso e inclusivo". Oggi si apre dalle 18 alle 24; domani e domenica dalle 12 alle 24.

L’evento- ha detto l’assessore alla cultura e turismo, Gabriele Bazzucchi (nella foto) - rappresenta un altro tassello importante nel percorso di valorizzazione del nostro centro storico e di promozione turistica e culturale della città".