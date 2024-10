Straripa un fosso, acqua e fango invadono le strade. Orvieto colpita dal maltempo

Orvieto (Terni), 8 ottobre 2024 – Acqua e fango invadono le strade. In Umbria situazioni critiche registrate nell’Orvietano, in particolare ad Allerona scalo e nelle campagne limitrofe al confine con il territorio di Orvieto.

In due ore sono caduti circa 55 millimetri di acqua, mandando in tilt fognature e canali di scolo.

L’acqua e il fango in alcuni casi sono riusciti a penetrare nei garage. La situazione più difficile è sulla strada che collega Allerona scalo con la zona industriale di Fontanelle di Bardano, nel comune di Orvieto. Un lungo tratto è stato infatti interessato da acqua e fango che ha reso pericolosa la circolazione stradale. Anche i fossi sono sul punto di tracimare.

Sui social una nota del comune di Orvieto informa: “La Strada provinciale 44 nel tratto che attraversa la zona industriale di Fontanelle di Bardano e la strada di Ponte Giulio è stata chiusa al transito dopo lo straripamento del Fosso del Poggettone. I volontari della Protezione civile del Comune di Orvieto e personale del Centro Servizi Manutentivi stanno monitorando i corsi d’acqua minori che si stanno ingrossando per via della pioggia insistente mentre i livelli del fosso del Carcaione e dei fiumi Chiani e Paglia restano al momento sotto i livelli di guardia. Dal Centro operativo regionale della Protezione civile dell’Umbria segnalano l’arrivo di una nuova forte perturbazione nelle prossime ore per cui si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione negli spostamenti”.

Le piogge intense hanno interessato anche il resto dell'Umbria, in particolare tra Perugia e Foligno, ma senza particolari disagi per la popolazione. Sul fronte delle previsioni meteo, la perturbazione insisterà sulla regione almeno fino a mercoledì mattina.