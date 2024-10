Allerta meteo in Umbria: scatta il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

Perugia, 8 ottobre 2024 - E' di nuovo allerta meteo in Umbria, come in altre regioni di Italia, colpite dal maltempo. Il dipartimento di Protezione Civile ha infatti diramato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse nel quale si avverte che "dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione anche sull'Umbria".

"I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". E’ previsto allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico e temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento nei settori A-C-D. Per approfondimenti e consultazione dati in tempo reale e per ulteriori informazioni meteorologiche: cfumbria.regione.umbria.it fax. 0742.329301 mail [email protected]

La settimana scorsa le piogge insistenti hanno causato diversi smottamenti e allagamenti sia a Perugia che nell'immediata periferia. I Vigili del fuoco sono stati impegnati per la rimozione di alberi caduti, rami e cornicioni pericolanti e allagamenti di fondi e garage.