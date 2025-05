Il caso T-Red. La replica del Comune

BASTIA UMBRA – Polemica a distanza fra Comitato Sì Rotatoria No Tred e Comune. "Da un lato il Comune dichiara la propria disponibilità a rispondere alle esigenze dei cittadini, ma nei fatti preannuncia appelli, chiede rinvii e notifica verbali" sostiene il Comitato. Questo all’indomani della seconda udienza davanti al giudice di pace di Perugia che si è conclusa con un rinvio richiesto dai rappresentanti del Comune: per depositare note scritte in relazione alla sentenza favorevole già ottenuta in precedenza dal comitato e per presentare appello contro la sentenza emessa, che era pienamente favorevole ai cittadini.

Il Comune parte da un recente incontro con i referenti del Comitato da cui è emersa la possibilità di fare proposte al fine di tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte. "L’amministrazione, prendendo atto della sentenza di cui attualmente sono in fase di studio motivazioni e misure a tutela dell’Ente, ha rinnovato la sua disponibilità a recepire e valutare eventuali istanze da parte del Comitato, a condizione che siano coerenti con le disposizioni normative e l’interesse pubblico generale – viene evidenziato dalla municipalità -. Per quanto concerne l’iter realizzativo della rotonda all’intersezione di Via Hochberg, l’incarico di progettazione affidato lo scorso mese di dicembre è in fase di ultimazione, con il progetto preliminare pronto entro la fine di maggio da sottoporre agli organi coinvolti e procedere alla realizzazione nel più breve tempo possibile. Ribadiamo il nostro impegno – conclude il Comune - a lavorare in modo trasparente e collaborativo per garantire soluzioni che bilancino gli interessi di tutti, sempre nel rispetto delle normative vigenti e della tutela dell’Ente, valutando ogni proposta costruttiva al fine di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini di Bastia".