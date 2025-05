"Montemolino, le nostre 2.500 firme sono servite a salvare il ponte"

Si è riunita a Madonna del Piano di Monte Castello di Vibio l’assemblea straordinaria dei soci del Comitato "Per il ponte di Montemolino" che ha preso atto dell’attività svolta nei propri otto anni di vita - dal 2017 al 2025 – e illustrata dal presidente Roberto Cerquaglia che ha ricordato ai presenti come dal 30 settembre 2024 la Regione, previo appalto, ha provveduto alla consegna dei lavori per la ristrutturazione del ponte di Montemolino alle ditte Tecnostrade e MCI Costruzioni metalliche di Perugia per un importo, alla luce del ribasso offerto, di 3 milioni 640 mila euro, finanziati per 1 milione di euro con fondi del Pnrr e, per la rimanente parte, con fondi della legge 145/2018.

Nel corso degli otto anni di vita del Comitato – ha ricordato Cerquaglia – al fine di sensibilizzare le istituzioni sul problema del ponte è stata promossa una petizione con la raccolta di ben 2.462 firme, sono state organizzate numerose assemblee pubbliche, sopralluoghi e incontri in regione e con i sindaci del territorio.

Un lavoro piuttosto lungo e impegnativo, portato avanti sempre nello spirito di collaborazione e mai in polemica che, alla fine, ha raggiunto il suo obiettivo principale: l’avvio dei lavori verso la risoluzione definitiva del problema del ponte di Montemolino. Nei primi mesi di lavoro, a partire dal 1 aprile, la ditta esecutrice ha operato sugli attraversamenti delle reti di distribuzione dopodiché è avvenuta la chiusura del traffico sul ponte lungo la strada 397 Todi – Marsciano. La data di ultimazione dei lavori e della riapertura al traffico del ponte, infrastruttura fondamentale per l’intera Media Valle del Tevere, dovrebbe avvenire entro 530 giorni dall’affidamento, entro il 13 dicembre 2025.