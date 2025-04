Locale è meglio. Antichi sapori del territorio

Le produzioni agroalimentari dell’Alta Umbria sono protagoniste del farmer market che si svolgerà il 26 e 27 aprile a Largo Gildoni nell’ambito di Only Wine. Undici imprese del territorio faranno riscoprire ai tifernati e ai visitatori presenti, gli antichi sapori del territorio. Olio, crescia o ciaccia, grani antichi, pane, prodotti da orto, zafferano e tartufo saranno i protagonisti di questa due giorni imperniata sul mangiare sano e a chilometri zero. Il farmer market, che sarà replicato nel mese di giugno a Gubbio, rappresenta l’ultima fase del progetto “Locale è meglio“, finanziato e coordinato dal Gal. Nel 2024 grazie a questa promozione sono state messe in campo numerose iniziative finalizzate alla valorizzazione del prodotto locale sia sotto l’aspetto della qualità che della sicurezza: visite alle aziende, incontri con gli istituti scolastici e formazione degli operatori hanno creato una solida base sulla quale ora sviluppare la commercializzazione del paniere di prodotti interessato. "Nel prossimo fine settimana le imprese avranno la possibilità di confrontarsi con una domanda di prodotti agroalimentari sempre più consapevole ed esigente e lo potranno fare in uno spazio comune che coinvolge il produttore e il consumatore", spiega il Gal in una nota. Il progetto “Locale è meglio“ continuerà ad essere seguito anche in futuro: "Siamo arrivati alla conclusione di questa fase – dice il presidente del Gal Mirco Rinaldi – ma stiamo già lavorando sulla nuova programmazione. Il percorso fatto ha portato all’integrazione tra diverse imprese del territorio e non vogliamo perdere questo lavoro che ha permesso di costruire un’offerta comune. Vogliamo sviluppare anche strategie per gli altri settori che caratterizzano l’economia della nostra area".