"L’informazione è strumento di conoscenza"

"Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa de La Nazione in quanto è importante che le giovani generazioni si avvicinino alla cultura dell’informazione con adeguati strumenti di analisi e di nuove conoscenze". Parola di Silvia, Luca e Adamo Berti, titolari dell’ Azienda Agricola Berti. Da quattro generazioni con il frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato e dotato di un impianto ad alta tecnologia, l’azienda si dedica con passione e professionalità alla produzione di olio extravergine di oliva di qualità superiore. I poderi si estendono tra le colline che circondano Perugia, nelle frazioni di Olmo, Fontana e Lacugnano, con una superficie complessiva di oltre 35 ettari coltivati con oliveti secolari e giovani, vigneto e produzioni tradizionali. "Per chi valuta così seriamente l’attaccamento al territorio – spiegano Silvia e Luca, figli di Adamo – è fondamentale essere in grado di fornire ai clienti certificazioni che attestino la bontà della propria filiera. Per questo aderiamo “Campagna Amica”, progetto di Coldiretti per consentire ai consumatori di trovare prodotti agricoli di provenienza certa e garantita. Dal 2010 l’Azienda è riconosciuta come fattoria didattica dalla Regione Umbria, collabora con scuole e università e ospita visitatori desiderosi di conoscere il mondo delle olive e dell’olio evo". Pensiamo che la conoscenza, e il giornalismo, dunque l’informazione, sono ottimi strumenti di conoscenza, sia la maggiore garanzia per tutti i consumatori che credono nelle eccellenze agroalimentari. Per educare i bambini fin dalla prima infanzia al rispetto dell’ambiente e al consumo critico e consapevole organizziamo le giornate “contadini per un giorno” in concomitanza con la stagionalità delle nostre produzioni, in particolar modo con la vendemmia e la raccolta delle olive".