Levrieri campioni di bellezza. In Francia il trionfo di Zahra, esemplare allevato in Umbria

Città di Castello (Perugia), 14 gennaio 2025 – A Cerbara di Città di Castello si allevano campioni di bellezza. Nello specifico azawakh e saluki, levrieri cosiddetti dei Tuareg, i primi, e degli sceicchi i secondi. Vengono cresciuti nell'allevamento Azamour di Francesca Zampini e in giro per il mondo fanno incetta di titoli e riconoscimenti. L'ultimo in ordine di tempo lo ha conquistato Zahra a Parigi, alla Socie'te' canine de l'Ile de France, Zahra, esemplare di saluki di due anni, è stata proclamata miglior soggetto dell'esposizione. Levriero a pelo lungo o frangiato, di proprietà di Agnese della Rocca, presidente del Club del levriero Afghano in Italia e giudice Enci, ha sbaragliato la concorrenza internazionale.

"E' appena a inizio carriera espositiva e da lei ci aspettiamo grandi soddisfazioni come il padre campione americano e la madre campionessa mondiale. Per noi è un risultato particolarmente prestigioso perché si dimostra come le qualità di bellezza si esprimono al meglio sia nei ring dove viene valutata la bellezza morfologica che sui terreni dove viene valutata la funzionalità e velocità", Francesca Zampini con Patrizio Palliani, tra i più importanti 'handler' (conduttori) ed esperto di cani e genealogia a livello mondiale.

La sorella di Zahra, Azamour Saba, che con la sua proprietaria vive in Francia, è stata proclamata campionessa di corsa. Sia gli azawakh che i saluki sono levrieri orientali. I saluki, fra l'altro, sono la più antica razza di cani di cui si abbia una testimonianza. Una coppia di saluki bianchi sono raffigurati sul cocchio da caccia di Tutankhamon e visibili al Museo del Cairo. Originari dell'Asia da cui poi si sono diffusi seguendo le migrazioni umane. Già nel Quattrocento erano ben conosciuti a Firenze. Cosimo de’ Medici li importò a Firenze assieme a dei cavalli Arabi e se ne fece raffigurare uno nel suo sigillo che è tutt'oggi conservato al museo del Bargello. Illustri maestri del Rinascimento li hanno ritratti e sono tutt'ora visibili in diverse collezioni pubbliche veneziane. Oggi sono allevati in tutto il mondo come animali da compagnia. Per gli sceicchi sono compagni di vita e di caccia.

"Nel 2002 riuscii a importare dalla Svizzera, da uno dei più prestigiosi allevamenti allora esistenti, la mia prima azawakh, la bellissima Patifah kel Dahoussahaq, da cui nacquero sei cuccioli; due di loro, Amirasis e Ashaki Aenbel, hanno dominato le esposizioni canine per tutta la loro carriera, collezionando ben 14 campionati in diverse Nazioni europee" racconta Francesca Zampini, ricordando che "nel frattempo ho importato un’altra femmina dallo stesso allevamento: Shani Kel Dahoussahaq, sempre presentata magistralmente da Mia Ejerstad, destinata a diventare un mito nel mondo dei levrieri. Nel 2006 vinse il Trofeo Cajelli, premio annuale che incorona un cane tra tutte le razze esposte nel corso dell'anno in Italia. In seguito Shani venne invitata a rappresentare l'Italia a Long Beach per partecipare all'Eukanuba World Winner, evento di fama mondiale. Fu il primo azawakh e tutt'ora l'unico invitato a questa manifestazione. Da quel momento gli americani cominciarono ad avere un grosso interesse per questa razza tanto rara quanto sconosciuta".

Durante la disputa per il Trofeo Cajelli l'incontro con Patrizio Palliani anche lui innamorato degli azawakh "che da allora divenne il mio più stretto collaboratore e handler esclusivo dei miei levrieri". Con lui Amirasis ebbe un terzo posto al Cajelli e in seguito Azamour Ayman un secondo posto. In pochissimi anni gli azawakh Azamour, nati ed allevati a Cerbara, hanno collezionato titoli in tutta Europa. Per anni e consecutivamente hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo. In totale sono 15 diversi soggetti che in 14 anni di allevamento possono fregiarsi del titolo di campione del mondo di bellezza.

"Il nostro amatissimo AmirAsis è lo stallone nella razza che ha riprodotto il maggior numero di campioni mondiali tra figli diretti e nipoti. Anzi negli ultimi 12 anni tutti gli azawakh vincitori di migliore di razza alle mondiali sono stati o figli o nipoti del nostro principe Amir" conclude l'allevatrice.