Il titolo “cane dell’anno“ a un levriero allevato a Cerbara

Levrieri da primato a Città di Castello: arriva un’altra vittoria per l’allevamento Azamour di Francesca Zampini. In Russia, “Bis Ch Azamour GV Don Carlos“, nato a Cerbara, ha ottenuto il titolo di cane dell’anno 2022 aggiudicandosi il “best in show“ a raggruppamenti rispetto ai cani di tutte le razze, sesso e classi che hanno partecipato alle mostre canine internazionali nel 2021 in Russia. Azamour Don Carlos è nato e allevato a Cerbara da Francesca Zampini e Patrizio Palliani, ed è figlio di Azamour Khemosabi (tre volte campione del mondo). Il cane, di proprietà di un senatore moscovita grande appassionato di questa razza, ha come handler Denis Popov. Lo stesso era stato già Campione Europeo 2021 e migliore soggetto assoluto della razza a Budapest. Dal 2006 gli Azawakh di Francesca Zampini per dieci anni consecutivi hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo. Nel 2020 sono stati ammessi per la prima volta a partecipare alle mostre in Usa. Nell’allevamento di Città di Castello nascono dunque questi levrieri Azawach (i mitici Principi del Deserto) considerati tra i più belli al mondo.