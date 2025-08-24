Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaL’estate diversa dei giovani eugubini. In missione dalla Bolivia al Kosovo
24 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
L’estate diversa dei giovani eugubini. In missione dalla Bolivia al Kosovo

Solidarietà, amore per gli altri e voglia di mettersi in gioco uniscono due diverse e preziose esperienze

I ragazzi della diocesi in Bolivia

I ragazzi della diocesi in Bolivia

Ancora una volta Gubbio e la sua comunità costruiscono e consolidano ponti con comunità che portano nel cuore speranze e ferite. Cinque giovani della diocesi eugubina, infatti, hanno concluso ieri un mese di missione in Bolivia, mentre un altro gruppo di venti ragazzi e ragazze è in piena attività in Kosovo, nella casa di accoglienza di Leskoc. Due esperienze diverse, ma accomunate da un filo rosso: il desiderio di allargare lo sguardo e di mettersi in gioco per gli altri, portando con sé la ricchezza della fede e la forza della fraternità.

Per la Bolivia, Paolo Bernagozzi, Silvia Martini, Anita Ferranti, Chiara Gnagni e Alessia Angeli sono partiti il 25 luglio e rientrati ieri: la loro base è stata Santiago de Huata, la comunità guidata per vent’anni da don Leonardo Giannelli, ma il viaggio li ha portati anche a Copacabana, Batallas, Ambanà e Chuquiñapi. Più che un elenco di attività, resta l’impronta di un’esperienza di ascolto, preghiera e amicizia: "È un’esperienza che ti cambia – racconta una delle partecipanti – perché ti mette di fronte alla povertà e all’accoglienza, alla fatica e alla bellezza. Siamo venuti con la voglia di donare qualcosa, ma torniamo con il cuore pieno".

Dal 18 al 28 agosto, invece, venti ragazzi di Gubbio e Umbertide tra i 16 e i 22 anni sono in Kosovo per un campo estivo a Leskoc, la casa di accoglienza fondata 25 anni fa dalle Caritas umbre al termine dei difficili anni della guerra. Li accompagnano il direttore della Caritas diocesana Luca Uccellani, i sacerdoti don Francesco Menichetti e don Gaetano Bonomi Boseggia. Federico Minelli

