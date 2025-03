Le strade più pericolose: "Ecco dove intervenire"

PERUGIA - Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia FI e portavoce del Comitato Pievaiola, ha scritto all’Area viabilità della Provincia di Perugia, ringraziando per l’intervento di manutenzione stradale effettuato sulla variante di Tavernelle, viste le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza. Il portavoce sollecita ed incita i tecnici della Provincia nel continuare con la propria azione di manutenzione su altre strade provinciali. "Ci sono altre strade – aggiunge - che necessitano ancora di interventi urgenti di sicurezza stradale da noi richiesti, come la Pievaiola dove siamo in attesa della rotatoria al bivio di Agello, che concluderà finalmente il protocollo d’intesa; la SP 340 di Spina direzione Marsciano, la 321 Pilonico, la Settevalli, la strada Pila Castel del Piano, la 315 di Mugnano, già segnalata con una raccolta firme dei cittadini, la 315 tra la Pievaiola e Castiglione della Valle dove si ravvisa assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale, segnaletica verticale obsoleta e carente, ma soprattutto il manto stradale in dissesto".