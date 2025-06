"Le Stelle di Marisa": Fondazione e Polizia insieme per supportare gli orfani speciali

Perugia, 25 giugno 2025 – Spesso dietro un femminicidio, oltre alla tragedia per la morte di una donna, c'è anche lo strazio subito dai figli minori e la necessità di garantire loro un futuro sereno e dignitoso dopo un simile choc. Nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Polizia di Stato per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, la Direzione centrale anticrimine ha firmato un protocollo d'Intesa con la Fondazione "Le Stelle di Marisa-ETS", finalizzato al sostegno degli "orfani speciali", ossia i minori che, per effetto di un femminicidio, perdono entrambi i genitori. La Fondazione svolge la sua azione d'intesa con le Autorità Giudiziarie competenti individuando dei professionisti idonei per il supporto diretto agli "orfani speciali" e si avvale di una "direzione scientifica" che utilizza finanziamenti derivanti da donazioni private, con una conseguente capacità di erogazione del denaro in tempi brevi. Si tratta di un progetto volto a favorire il miglior approccio nei casi di femminicidio con presenza di figli minorenni, per facilitare l'avvio delle misure di supporto ritenute più adeguate agli "orfani speciali" e alle famiglie affidatarie.