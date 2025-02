L’arte in festa Domenica gratis al museo

Una giornata da vivere tra i tesori d’arte. Anche oggi si rinnova in Umbria l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero e gratuito a musei, aree archeologiche, ville e parchi statali. Per l’occasione i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali propongono visite guidate e iniziative speciali per esaltare la bellezza del patrimonio culturale.

Partendo da Perugia, alla Galleria Nazionale dell’Umbria c’è l’ingresso gratuito,dalle 8.30 alle 19.30 con la possibilità di ammirare oltre alla collezione la mostra “In breve, Robert Doisneau“ che nello spazio Camera Oscura ospita più di 30 scatti del grande fotografo francese. In un momento d’oro con presenze record, ci sono anche visitatori illustri come Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica (foto sopra) che ieri ha ammirato le opere del museo perugino. E ancora, porte aperte all’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (con orario 9-13.30) e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria: oggi è a ingresso libero mentre da mercoledì si inaugura la mostra “Archeo Design - Instrumenta“, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.

Un evento speciale è di scena a Castello Bufalini (foto sotto) a San Giustino: In occasione della Candelora, la festività cristiana che richiama antiche celebrazioni pagane legate alla luce, propone per oggi alle 17 una visita guidata tematica a lume di candela, sempre con ingresso libero e con informazioni allo 075.856115.

A Spoleto, alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato in occasione della domenica a ingresso libero riaprono i percorsi delle Torri e dei Camminamenti: alle 11 c’è la suggestiva visita dall’alto alla scoperta della storia del monumento simbolo di Spoleto, prenotazione a 0743.224952. Ingresso libero anche al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, aperto dalle 8.30 alle 19.30 con possibilità di partecipare a una visita guidata gratuita (chiedere direttamente in biglietteria) e al Tempietto sul Clitunno a Campello, aperto dalle 10 alle 13 con visita guidata alle 13 su “Un piccolo gioiello longobardo“, prenotazioni allo 0743.46434. E poi Gubbio con Palazzo Ducale e il Teatro Romano, l’Area Archeologica di Carsulae a Terni, il Museo Archeologico Nazionale e la Necropoli Etrusca del Crocifisso del Tufo (dalle 9 alle 18) a Orvieto e il Museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta, orario 9-13 e 15-18.

Sofia Coletti